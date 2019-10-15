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Власти Украины попросили Евросоюз ввести дополнительные санкции против Российской Федерации на фоне проведенных 8 сентября выборов в Крыму. Об этом сообщил сегодня глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.
"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть минских соглашений. Мы также попросили усилить санкции из-за недавних так называемых выборов в оккупированном Крыму", – написал пан Пристайко в Twitter.
Также он отметил, что обсудил с коллегами из ЕС "формулу Штайнмайера", от которой в Киеве не знают, как отделаться, судя по высказываниям разных политиков.
We have a consensus with 🇪🇺 ministers of foreign affairs. Sanctions can not be lifted until #Russia fulfils its part of #Minsk agreements. We also asked to increase sanctions because of recent so-called “elections” in occupied #Crimea.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 15, 2019
Напомним, на сентябрьских выборах в Крыму победу в местный парламент одержала партия "Единая Россия",
получив 60 мандатов из 75. У ЛДПР 10 мандатов, у КПРФ – 5.
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