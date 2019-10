Власти Украины попросили Евросоюз ввести дополнительные санкции против Российской Федерации на фоне проведенных 8 сентября выборов в Крыму. Об этом сообщил сегодня глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть минских соглашений. Мы также попросили усилить санкции из-за недавних так называемых выборов в оккупированном Крыму", – написал пан Пристайко в Twitter.

Также он отметил, что обсудил с коллегами из ЕС "формулу Штайнмайера", от которой в Киеве не знают, как отделаться, судя по высказываниям разных политиков.

We have a consensus with 🇪🇺 ministers of foreign affairs. Sanctions can not be lifted until #Russia fulfils its part of #Minsk agreements. We also asked to increase sanctions because of recent so-called “elections” in occupied #Crimea.