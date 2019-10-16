Новости Украины

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Украинские власти готовят народ к неизбежному экономическому падению, считает эксперт и общественный деятель Валерий Пекарь.
"Придется затянуть пояса. А кто виноват? Националисты и радикалы, которые не приняли "формулу Штайнмайера" и хотят войны, а не мира", –
приводит Regnum слова Пекаря.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что альтернативой мирному урегулированию конфликта в Донбассе может стать только "полная мобилизация", в ходе которой неизбежно будут сокращены зарплаты, пенсии и другие социальные расходы.
По словам Пекаря, план властей Незалежной можно назвать "переводом стрелок с мастерством высшей степени".
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