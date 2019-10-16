Новости Украины

Отказ от "формулы Штайнмайера" дорого обойдется жителям Незалежной

Украинские власти готовят народ к неизбежному экономическому падению, считает эксперт и общественный деятель Валерий Пекарь.

"Придется затянуть пояса. А кто виноват? Националисты и радикалы, которые не приняли "формулу Штайнмайера" и хотят войны, а не мира", –

приводит Regnum слова Пекаря.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что альтернативой мирному урегулированию конфликта в Донбассе может стать только "полная мобилизация", в ходе которой неизбежно будут сокращены зарплаты, пенсии и другие социальные расходы.

По словам Пекаря, план властей Незалежной можно назвать "переводом стрелок с мастерством высшей степени".