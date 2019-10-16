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Донбасс станет пистолетом в руке Зеленского

Донбасс станет пистолетом в руке Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеДепутат Рады взбесила украинцев непомерными тратами
Украинские власти смогут повернуть в свою пользу желание республик получить особый статус

Признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР пойдет на пользу Киеву. Об этом заявил украинский блогер Кирилл Сазонов.

Он напомнил, что такая идея выдвигалась еще в 2014 г., но власти Незалежной испугались ее воплотить. В результате Украина получила 5 лет войны. А теперь ее склоняют к тому, чтобы предоставить Донбассу особый статус и ввести его представителей в Верховную раду. Получается, в украинский парламент пустят лазутчиков Кремля, возмущается эксперт.

Если же Киев рискнет сейчас и согласится на независимость ЛНР и ДНР, отгородившись от них минной полосой, то сам избавится от проблем, а Москве их добавит.

"Россия хватается за голову и говорит: зачем нам эта головная боль? Нам нужна эта головная боль как раз в составе Украины под нашим контролем, с прозрачными границами, чтобы в случае чего использовать как плацдарм для наступления, кошмарить всю остальную Украину", – пояснил Сазонов в интервью ObozTV.  

Москва начнет возражать против такого поворота, уверен эксперт, и тогда Киев сможет выставить ей свои условия:

"ОРДЛО хочет в Украину? Да. Россия хочет, чтобы ОРДЛО вернулось в Украину? Очень да. Тогда, ребята, доставайте ручки и тетрадки и записывайте, чего Украина хочет в обмен. Именно так надо строить дискуссию. Это тот пистолет, который есть у Зеленского", – заявил Сазонов.

Ранее украинские националисты поставили президенту Владимиру Зеленскому ультиматум: или он отказывается от урегулирования в Донбассе по "формуле Штайнмайера", или его дни на посту главы государства сочтены.

Николай ВИКТОРОВ
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