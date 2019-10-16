Депутат Рады возмутила украинцев непомерными тратами

Демократичностью в новом парламенте даже и не пахнет

Депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк засветилась в украинском парламенте с сумочкой от модного бренда.

Об этом рассказала на страничке в Facebook журналистка Анна Стешенко. Продвинутый мастер пера выяснила, что брендовый аксессуар можно купить за $7240 (или 179 тыс. гривен).

"Рельсы,поезд,машинист,пассажиры – кажется должно все меняться. Но увы...", "На Западе быстренько решили вопросы с элитными покупками депутатов и их нарядами .В том числе и чиновников .У нас в Украине с этим не борются никак . Коррупция не отступает", –

написали комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

