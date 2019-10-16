Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Депутат Рады возмутила украинцев непомерными тратами

Депутат Рады взбесила украинцев непомерными тратами
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеГолодных украинских шахтеров поднимают на стачку
Демократичностью в новом парламенте даже и не пахнет

Депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк засветилась в украинском парламенте с сумочкой от модного бренда.

Об этом рассказала на страничке в Facebook журналистка Анна Стешенко. Продвинутый мастер пера выяснила, что брендовый аксессуар можно купить за $7240 (или 179 тыс. гривен).

"Рельсы,поезд,машинист,пассажиры – кажется должно все меняться. Но увы...", "На Западе быстренько решили вопросы с элитными покупками депутатов и их нарядами .В том числе и чиновников .У нас в Украине с этим не борются никак . Коррупция не отступает", –

написали комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей