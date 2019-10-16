Людям надоело работать бесплатно

Всеобщая забастовка шахтеров готовится на Украине. Об этом предупредил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его словам, у украинских властей было достаточно времени, чтобы обратить внимание на проблему горняков: акции протеста постоянно проходят на разных шахтах страны. Но за 4 с лишним месяца ничего сделано не было: люди по-прежнему не получают зарплату за свой труд.

"Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев", – написал Волынец в Facebook.

Глава профсоюза, являющийся нардепом Верховной рады от фракции "Батькивщина", напомнил, что в парламент внесены поправки к проекту бюджета, в котором предусмотрен 1 млрд гривен (около $40 млн) на покрытие части долга перед горняками. Всеобщая стачка поможет парламентариям понять, насколько остро стоит проблема.

"Горняки не будут терпеть пренебрежительного отношения к себе", – подчеркнул Волынец.

Ранее стало известно, что Украина негласно закупает уголь в Донбассе.