Закрыто еще одно уголовное дело против Порошенко

Факты не подтвердили причастность экс-главы Незалежной к коррупционным схемам

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил 16 октября, что прокуратура Панамы прекратила уголовное преследование его клиента.

Дело о легализации доходов было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова. Он утверждал, что компании, якобы связанные с Порошенко, занимались легализацией доходов, полученных преступным путем, напоминает РИА "Новости". Однако, по словам Новикова, правоохранительные органы Панамы пришли к выводу, что нет фактов, которые бы указывали на причастность украинского экс-президента к легализации доходов.

Ранее Портнов сообщил, что расследование уголовных дел против Порошенко приостановлено и на Украине.