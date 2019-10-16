В Незалежной укрепляют патриотизм

Национальный отбор на "Евровидение-2020" на Украине пройдет по новым правилам.

Как сообщает УНИАН, участником национального отбора может стать только исполнитель или коллектив, который не давал концертов на территории России с 2014 г., не планирует и не анонсирует выступления там во время конкурса и до финала Евровидения и не въезжал на территорию Крыма из России.

В этом году на национальном отборе на Украине вспыхнул скандал: певицу MARUV, которая должна была представлять страну, раскритиковали за то, что она гастролировала в России. Шестьдесят пятый ​​международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12, по 16 мая будущего года в нидерландском городе Роттердам.