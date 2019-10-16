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На Украине взбесились из-за просьбы Королевой

На Украине взбесились из-за просьбы Королевой
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
продолжение Провокатор Порошенко утопит Украину в деле о Керченском конфликте
Певице не удалось растрогать граждан Незалежной

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил, что российским артистам нельзя свободно въезжать на Украину.

Так политик прокомментировал просьбу певицы Наташи Королевой к президенту Владимиру Зеленскому о том, чтобы ей разрешили навестить могилу бабушки в Киеве.

На своей страничке в Facebook Арьев написал, что в России у него похоронены 2 бабушки и дедушка, однако он тоже не может приехать туда.

"Настойчиво прошу тех, кто сейчас руководит Украиной, особенно СБУ и пограничников... не испытывайте терпение ветеранов", –  

подчеркнул нардеп.

По этическим причинам большую часть поста невозможно процитировать. В комментариях поддержали позицию Арьева.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в Киеве, живет в Москве. Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну в октябре 2016 года на 5 лет. 

Валентина МАЙОРОВА
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