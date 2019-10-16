Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил, что российским артистам нельзя свободно въезжать на Украину.
Так политик прокомментировал просьбу певицы Наташи Королевой к президенту Владимиру Зеленскому о том, чтобы ей разрешили навестить могилу бабушки в Киеве.
На своей страничке в Facebook Арьев написал, что в России у него похоронены 2 бабушки и дедушка, однако он тоже не может приехать туда.
"Настойчиво прошу тех, кто сейчас руководит Украиной, особенно СБУ и пограничников... не испытывайте терпение ветеранов", –
подчеркнул нардеп.
По этическим причинам большую часть поста невозможно процитировать. В комментариях поддержали позицию Арьева.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в Киеве, живет в Москве. Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну в октябре 2016 года на 5 лет.
Состояние сопора стало критическим
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков