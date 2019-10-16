Гаагский трибунал по морскому праву может отвернуться от Киева

Решить судьбу разбирательства, возникшего между Россией и Украиной на фоне Керченского конфликта, может экс-глава Незалежной Петр Порошенко, которого подозревают в госизмене. Не исключено, что обстоятельства данного дела подействуют на решение Гаагского трибунала по морскому праву, причем не в пользу Киева, полагает адвокат бывшего президента Илья Новиков.

Украина окажется в проигрыше, если будет доказано, что инцидент сфабрикован конфетным королем, отметил защитник на брифинге, запись которого опубликована на YouTube-канале "Пятого канала" Незалежной. Признание Порошенко провокатором Государственным бюро расследований "полностью дискредитирует позицию Украины", подчеркнул Новиков.

"Призываю бюро рассудительно подойти к этому вопросу", – потребовал адвокат.

Напомним, на возбуждении уголовного дела против Петра Алексеевича как провокатора настоял юрист и бывший сотрудник администрации предшественника Порошенко Виктора Януковича Андрей Портнов. Впрочем, после Керченского конфликта, который произошел 25 ноября 2018 г., в России также заявили о том, что тогдашний глава государства специально послал украинские корабли в Черное море, чтобы отсрочить провальные для него президентские выборы.