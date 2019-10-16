Глава Незалежной самостоятельно поставил условия выполнения "формулы Штайнмайера"

Разведение вооруженных сил в зоне конфликта в Донбассе может начаться лишь после семи дней без обстрелов. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Риге.

При этом бывший комик заметил, что "семидневный срок тишины" не является новостью для всех участников трехсторонней группы в Минске по урегулированию ситуации в шахтерском крае.

"Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: "Да, семь дней не было выстрелов". На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении", – сказал пан Зеленский.

Далее он разъяснил, как Киев намерен выполнять "формулу Штайнмайера", подписанную 1 октября на встрече контактной группы в столице Белоруссии главой украинской делегации Леонидом Кучмой.

По его словам, имплементация "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса может произойти только после встречи в "нормандском формате", участниками которого являются Россия, Германия, Франция и Украина, "если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше". Он особо подчеркнул, что новый проект закона об особом статусе Донбасса пока рано обсуждать в Верховной раде, поскольку для этого должен быть сделан ряд шагов, в том числе нужен обмен пленными, а также отвод вооружений в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Откуда появились эти "семь дней тишины", киевская сторона до сих пор не уточнила. Сам развод войск должен был начаться еще 7 октября, но ВСУ трижды его срывали при полной готовности армий ДНР и ЛНР, которые сигнальными ракетами предупреждали противников на глазах у представителей миссии ОБСЕ.

Известно, что Москва считает, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться после отвода армий в Золотом и Петровском, а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите. Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, перед встречей глав "нормандской четверки" "нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне".

Что касается визита пана Зеленского в Латвию, то туда он прибыл с супругой, которая будет его сопровождать на все мероприятия.

