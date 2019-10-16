В столице вспыхнул бунт

В одном из киевских вузов произошла любопытная история. Преподавательница учебного заведения читала лекцию на русском языке, а не на украинской мове.

Не смутило докладчицу даже замечание студента Богдана Маланчука, о чем он, к слову, поведал своим подписчикам в Facebook. Он пожаловался, что педагог не восприняла его претензию всерьез, отмахнувшись фразой: "Можно, но чуть позже", – а потом решила выяснить причину протеста.

"А вы что, националист? Или вы на русском не понимаете?" – прописал студент диалог с лектором.

Тогда Маланчук указал преподавательнице на закон о языке, который навязали украинцам в прошлом мае, когда документ подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

Тем временем в России рассудили спор между студентом и преподавателем: "Даже не представляю ядерную физику или высшую математику на украинском... Хотя узрев учебник по java они просто взяли и все буквы "и" поменяли на "i" вот и весь перевод", – сострил читатель РИА "Новости".