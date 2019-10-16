Организация, наконец, связала убийства граждан страны с публикациями на сайте информации частного характера

Украину призвали закрыть приснопамятный националистический сайт "Миротворец", результатом деятельности которого уже есть человеческие жертвы. Об этом заявил зампредседателя мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро в ходе заседания комитета Верховной рады по свободе слова.



И это очередная зрада и оплеуха Киеву аккурат на фоне грядущего скандала, связанного с показом в Гааге фильма-расследования о гибели "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г., в котором представлена альтернативная точка зрения насчет виновных в катастрофе. Напомним, авторы ленты с гражданством ЕС уже очутились на сайте украинских радикалов.

По мнению представителя ООН, публикация в "Миротворце" такой информации, как, например, домашний адрес неугодного ура-патриотам человека, подвергает его опасности нападения. В качестве примера Моро привел убийство 16 сентября на пороге своей квартиры Романа Джумаева, воевавшего на стороне самопровозглашенной ДНР. От себя добавим еще расправу нациками 16 апреля 2015 года над известным украинским журналистом Олегом Бузиной, ратовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе.

Моро справедливо полагает, что убийство мариупольца стало возможным потому, что его личные данные были размещены на сайте.

"Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Так что мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до завершения", – цитирует украинское издание "Комментарии" Моро.

В свою очередь в Москве удивились, почему о таких важных вещах он вещает не с высоких международных трибун, а там, где его не желают и слышать.

"Зачем об этом говорить в Раде? Об этом надо говорить в ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, на гламурных парижских и лондонских форумах по безопасности журналистов. Правда, туда организаторы физически не пускают журналистов, которые могли бы засвидетельствовать страшные преступления порошенковского режима против свободы слова", – написала в Facebook директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.