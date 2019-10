Отныне американское издание The Washington Post будет в своих статьях по-новому писать название украинской столицы – не "Kiev", а "Kyiv". Не повезет лишь киевской котлете. Об этом сообщила московский корреспондент газеты Эми Феррис-Ротман.

"Лучше поздно, чем никогда: WP присоединившись к другим крупным новостным изданиям, теперь будет называть украинскую столицу Kyiv. Но "курица по-киевски" остается", – написала она в Twitter, явно имея в виду котлету по-киевски.

По ее словам, решение редакции газеты объясняется тем, что употребление Kyiv соответствует предпочтениям украинских властей и изменениям, осуществленным другими международными информационными организациями, в том числе агентством Associated Press.

Кроме котлеты по-киевски на старый манер будут цитироваться тексты, уже написанных на английском с Kiev.

