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Американцы переименовали Киев

Американцы переименовали Киев
Фото: www.globallookpress.com
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Журналисты вслед за правительством страны пошло на уступки постмайданным властям Незалежной

Отныне американское издание The Washington Post будет в своих статьях по-новому писать название украинской столицы – не "Kiev", а "Kyiv". Не повезет лишь киевской котлете. Об этом сообщила московский корреспондент газеты Эми Феррис-Ротман.

"Лучше поздно, чем никогда: WP присоединившись к другим крупным новостным изданиям, теперь будет называть украинскую столицу Kyiv. Но "курица по-киевски" остается", – написала она в Twitter, явно имея в виду котлету по-киевски.

По ее словам, решение редакции газеты объясняется тем, что употребление Kyiv соответствует предпочтениям украинских властей и изменениям, осуществленным другими международными информационными организациями, в том числе агентством Associated Press.

Кроме котлеты по-киевски на старый манер будут цитироваться тексты, уже написанных на английском с Kiev.


Напомним, совет США по географическим названиям в июне текущего года решил изменить правило написания Киева в международной базе с "Kiev" на "Kyiv" в угоду постмайданным властям.

Столицу Незалежной на новый лад начали переименовывать еще в 2018-ом. Первыми идею подхватили институты Евросоюза.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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