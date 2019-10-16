Диванные стилисты из Незалежной заплевали первую леди

Прекрасная половина Украины пристально следит за первой леди страны. Особенно их интересуют наряды Елены Зеленской.

Редкий ее костюм проходит мимо требовательных стилистов в лице жительниц Незалежной. Как правило. они критикуют жену президента то за неправильно выбранный фасон, то за крой, то за длину или размер. Не ускользает из вида строгих критиков и обувь Зеленской.

Так, лодочки на низком каблуке, которые она обула в поездку в Латвию, по мнению подписчиц Елены, не сочетаются с длинной юбкой. Да и, в целом, мешковатый костюм, в котором она явилась на встречу, добавляет первой леди возраста и совсем не красит ее (орфография и пунктуация сохранены).

"Кто ее одевает. Какой-то кошмар", "Если б юбка была узкая и чуть ниже колена, а пиджак подогнать по фигуре было бы очень даже ничего, фигура красивая зачем прятать за безформенной одеждой. Стилисту большой минус", "От 2 разных костюмов верх и низ?", " Что за идиот ее стилист? Что за балахоны на ней? Рядом на фото, какая элегантная женщина в светлом платье. Что же с нашей молодой и красивой Первой Леди бабку вечно делают", "Такое впечатление, что костюм с чужого плеча", "Елену одевает стилист Порошенко??? Костюм на 2 размера больше.... ужас", "Почему все выглядят как люди и только наша ополченочка как бомж из секонхеда", – запричитали пользователи Facebook под фото на официальной странице Офиса президента.

