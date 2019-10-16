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В костюме с чужого плеча: жену Зеленского раскритиковали за наряд в Латвии

В костюме с чужого плеча: жена Зеленского опозорилась в Латвии
Елена Зеленская. Фото: president.gov.ua
Диванные стилисты из Незалежной заплевали первую леди

Прекрасная половина Украины пристально следит за первой леди страны. Особенно их интересуют наряды Елены Зеленской. 

Редкий ее костюм проходит мимо требовательных стилистов в лице жительниц Незалежной. Как правило. они критикуют жену президента то за неправильно выбранный фасон, то за крой, то за длину или размер. Не ускользает из вида строгих критиков и обувь Зеленской. 

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Так, лодочки на низком каблуке, которые она обула в поездку в Латвию, по мнению подписчиц Елены, не сочетаются с длинной юбкой. Да и, в целом, мешковатый костюм, в котором она явилась на встречу, добавляет первой леди возраста и совсем не красит ее (орфография и пунктуация сохранены). 

Фото: facebook.com/president.gov.ua

"Кто ее одевает. Какой-то кошмар", "Если б юбка была узкая и чуть ниже колена, а пиджак подогнать по фигуре было бы очень даже ничего, фигура красивая зачем прятать за безформенной одеждой. Стилисту большой минус", "От 2 разных костюмов верх и низ?", " Что за идиот ее стилист? Что за балахоны на ней? Рядом на фото, какая элегантная женщина в светлом платье. Что же с нашей молодой и красивой Первой Леди бабку вечно делают", "Такое впечатление, что костюм с чужого плеча", "Елену одевает стилист Порошенко??? Костюм на 2 размера больше.... ужас", "Почему все выглядят как люди и только наша ополченочка как бомж из секонхеда",запричитали пользователи Facebook под фото на официальной странице Офиса президента.  

Ксения АНДРЕЕВА
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