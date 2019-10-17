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"Угроза Черноморскому флоту": планы Украины сдал Китай

Китай вскрыл планы Украины по захвату Черного моря
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной намерены положить конец гегемонии России

Украинская противокорабельная ракета превзошла нашу.

О разработке сверхзвуковой "Молнии" сообщают китайские СМИ. Как выяснили журналисты, она не только равна по возможностям российской ракете Х-31, но и превосходит ее. "Молния" может достичь более высокой скорости и обладает большей дальностью пуска. При этом в статье Sohu отмечается главная цель разработки сверхзвуковой противокорабельной ракеты – Киев планирует положить конец гегемонии Москвы и "создать угрозу" Черноморскому флоту, пишет "Свободная пресса".

Автор материала сообщает также и другие подробности касательно "Молнии". С помощью анализа ее макета специалистам удалось узнать, что у ракеты цилиндрический корпус, по обеим сторонам которого – система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения. Оснащена будущая угроза для России в Черном море прямоточным ракетным двигателем.

Пользователи на пугающие вести отреагировали скептически, посоветовав украинцам выкопать собственное море, где они и будут хозяевами. В способности Киева создать что-то пригодное к использованию также усомнились (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"А слабо хохолам ещё одно черное море выкопать в районе западной Украины. Там бы и плавали и хозяевами себя чувствовали", "Китайцы просто не в курсе, что все, что "создают" хохлы, взрывается у них же на складах))"

заявили читатели издания "Взгляд".

Ранее на Украине оценили вероятность войны с Россией.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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