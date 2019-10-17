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Зеленский согласился на все условия Запада по Донбассу

Зеленский согласился на все условия Запада по Донбассу
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Амнистию ополченцам ЛНР и ДНР объявят до Нового года

Президента Украины Владимира Зеленского заставили согласиться на "формулу Штайнмайера", которая включает в себя особый статус Донбасса, амнистию и другие невыгодные Киеву решения. Об этом заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, на прежнюю администрацию Незалежной и на него лично прежде тоже давили западные лидеры, пытаясь навязать свои условия урегулирования. Но тогда украинские власти твердо отстаивали свою точку зрения. Нынешний президент соглашается на все.

"Уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах, и об особом статусе", – рассказал Парубий "Радио НВ".

Андрей Парубий. Фото: www.globallookpress.com

Парубий не стал называть западных политиков, которые давят на Киев, но отметил, что некоторые из них настаивали, чтобы все решения вступили в силу до Нового года без каких-либо предварительных условий. И, по его данным, сейчас "на Западе уже объявили, что новые власти Украины пошли на все", передает "Свободная пресса".

Ранее в Киеве заявили, что начнут выполнять "формулу Штайнмайера" после того, как ЛНР и ДНР объявят о самороспуске, напоминает телеканал "360". В Москве, мягко говоря, удивились такому повороту.

Николай ВИКТОРОВ
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