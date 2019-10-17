Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Поездка Зеленского в США ударила по карману Украины

Зеленский попал на деньги из-за поездки в США
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДля урегулирования в Донбассе предложили новый формат
Встреча с американским коллегой президенту Незалежной влетела в копеечку

Путешествие президента Украины Владимира Зеленского из Киева в Нью-Йорк ударило по бюджету соседнего государства. Оно обошлось госказне в 7,3 млн грн, или в 19 млн руб.

Деньги ушли на рабочую поездку украинской делегации из 22 человек, уточнили "Украинские новости", сославшись на данные Государственного управления делами. Так, львиная доля расходов на сентябрьский визит в США ушла на перелет – 3,9 млн. грн, или 10 млн руб. Почти в два раза меньше забрали командировочные команды из Незалежной, немало потрачено на пятизвездочные апартаменты.

Напомним, в США Зеленский присутствовал на Генассамблее ООН, и ему даже дали слово. Также президент встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Китай вскрыл планы Украины по захвату Черного моря

В Незалежной намерены положить конец гегемонии России

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей