Встреча с американским коллегой президенту Незалежной влетела в копеечку

Путешествие президента Украины Владимира Зеленского из Киева в Нью-Йорк ударило по бюджету соседнего государства. Оно обошлось госказне в 7,3 млн грн, или в 19 млн руб.

Деньги ушли на рабочую поездку украинской делегации из 22 человек, уточнили "Украинские новости", сославшись на данные Государственного управления делами. Так, львиная доля расходов на сентябрьский визит в США ушла на перелет – 3,9 млн. грн, или 10 млн руб. Почти в два раза меньше забрали командировочные команды из Незалежной, немало потрачено на пятизвездочные апартаменты.

Напомним, в США Зеленский присутствовал на Генассамблее ООН, и ему даже дали слово. Также президент встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.