Минские соглашения потеряли смысл

Киев, потребовавший роспуска ЛНР и ДНР перед организацией выборов в Донбассе, не ставит свои условия, а требует исполнения международных норм. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он напомнил, что самопровозглашенные формирования в Донбассе никто в мире не признал, но от Киева все ждут предоставления им особого статуса и проведения там выборов.

"Как можно провести выборы на Донбассе по законам украинской власти, когда там нет и намека на украинскую власть? – указал Кравчук в интервью "Обозревателю". – Когда там пройдут выборы по законам Украины, мы тем самым заявим: мы признаем эти территории легитимными. Вот в чем вопрос. Они хотят обмануть – откровенно, открыто – и даже не стесняются этого".

По мнению Кравчука, сейчас нужно забыть про минский формат, про нормандский, распустить все группы переговорщиков и организовать в Париже встречу лидеров Украины, Германии, Франции и России, чтобы они лично написали план по урегулированию, за который будут в ответе и который поэтому не смогут отказаться выполнять.

"Это полномочия глав государств. … Не надо перекладывать эту функцию на кого-то. Это могут и должны сделать главы государств. Так было всегда, когда вопрос был острым и опасным для всех стран", – сказал Кравчук, напомнив про Беловежское соглашение о роспуске СССР.

Он призвал также экс-президента Петра Порошенко и его команду прекратить спекулировать на попытках Киева урегулировать ситуацию. Вместо того чтобы доказывать, что они руководили лучше, им нужно помочь Владимиру Зеленскому.

"Слова "зрада" и "капитуляция" – это слова красивые, страшные, но смысла они не имеют", – подчеркнул Кравчук.

Накануне украинские власти заявили, что реализации "формулы Штайнмайера" не будет, пока существуют ЛНР и ДНР.