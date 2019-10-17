Ситуация в Керченском проливе требует международного вмешательства

Россия опять начала препятствовать свободному судоходству в Азовской акватории. Об этом заявил украинский эксперт Андрей Клименко со ссылкой на данные "Института Черноморских стратегических исследований" и портала BlackSeaNews.

По его сведениям, российская сторона в августе-сентябре 2019 г. вернулась к тактике длительных проверок кораблей Незалежной.

"Продолжительность искусственного содержания перед Керченским проливом "мариупольских" и "бердянских" судов значительно возросла – "на входе" в Азовское море в 2,4 раза, а на "выходе" из Азовского моря – в 3,2 раза", – написал Клименко в Facebook.

По мнению Клименко, сейчас ситуация накалилась до состояния осени 2018 года. Тогда Киев не выдержал и решил бросить военные корабли на прорыв российской границы. Сейчас, правда, идти на абордаж никто не призывает. Действовать предлагается "цивилизованно" – с помощью санкций:

"Настало время, когда снова нужно активировать вопрос об "азовском пакете" санкций к российским портам Азовского моря, с которых осуществляются регулярные перевозки в оккупированный Крым", – предложил Клименко.

Украинских моряков, задержанных РФ в ноябре 2018 г. за попытку проникновения на территорию России без разрешения, отпустили на родину в сентябре 2019 г. в рамках обмена Москвы и Киева удерживаемыми гражданами "35 на 35". Суд над моряками еще не закончился.