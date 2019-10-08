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Киев обвинил Москву во лжи по инциденту в Керченском проливе

Киев обвинил Москву в наглой лжи по инциденту в Керченском проливе
Фото: ТАСС
Незалежная пытается заработать очки на морском конфликте

В Киеве заявили, что Москва не отдала украинские корабли, которые участвовали в Керченском конфликте 25 ноября 2018 года. По словам командующего Военно-морскими силами Игоря Воронченко, Россия обманула служителей Фемиды.

"Они (россияне) ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", – цитируют офицера "Украинские новости". 

По версии Воронченко, РФ таким образом пытается утаить некие доказательства. В дело пришлось вмешаться министерству иностранных дел, которое потребовало вернуть украинское имущество.  

Напомним, в России ноябрьский инцидент назвали провокацией тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко, дабы оттянуть передачу власти в руки молодого, неопытного, но пользующегося популярностью у народа конкурента Владимира Зеленского.

За случившееся в Керченском проливе расплатились моряки, которые провели в российской тюрьме без малого год. В сентябре они вернулись домой в результате обмена пленными

Ксения АНДРЕЕВА
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