В Киеве пригрозили отправить всех россиян с полуострова на историческую родину

Украина молится за сохранность Крымского моста. Возможно, не вся Украина, но один из лидеров запрещенного в РФ "Меджлиса" Мустафа Джемилев – точно. Он рассчитывает именно этим путем выдворить с полуострова всех жителей, которые прибыли в Крым после его воссоединения с Россией. По его подсчетам, таких наберется не менее полумиллиона человек.

"Конечно, после деоккупации никто этим переселенцам украинское гражданство не будет давать. Потому лучше всего будет, если они вместе со своими войсками покинут территорию Украины", – заявил Джемилев "Апострофу".

Помимо россиян, он мечтает выдворить с полуострова и украинцев, и даже крымских татар, которые "активно сотрудничали с оккупантами". Но даже Джемилев сознает, что в обозримой перспективе это желание несбыточное. Поэтому молится:

"Дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился к тому времени, потому что иначе России будет трудно возвращать такое количество людей на их историческую родину".

Ранее Джемилев сообщал, что власти России переселили в Крым около миллиона своих граждан из разных регионов страны.