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Гибель рабочего при строительстве Крымского моста породила массу слухов. Особенно возбудились прежние "владельцы" полуострова – украинцы, которые связали сентябрьское обрушение тоннеля с переносом запуска движения грузовых поездов по транспортному переходу и уже мысленно распрощались с самым длинным в Европе сооружением.
Между тем в России пресекли все домыслы. Почему долгожданное разрушение моста невозможно, объяснил грунтовед, инженер-геолог и действительный член РАН Юрий Осипов.
Он напомнил, что сдвиг срока запуска связан с важными археологическими находками, которые не могли обнаружить под мостом, где глубоко сидят сваи.
"Я думаю, что и карст под самим мостом тоже маловероятен, потому что там мощная толща илов, и в них забиты сваи. Развитие карстов и находки артефактов могут быть только на подъездных дорогах к мосту, где начали вскрывать грунты", – разъяснил эксперт "Царьграду".
Толстые слои илов и отсутствие известняков гарантируют стойкость опорам моста, отметил инженер. Там априори не может быть провалов. К тому же перед строительством Крымского моста проводились обстоятельные инженерно-геологические исследования.
"Если бы были провалы, то при инженерно-геологических изысканиях это было бы обнаружено", – заключил Осипов.
Напомним, Крымский мост открыт в мае 2018 года. Движение пассажирских поездов стартует уже в этом году, грузовых – летом 2020 г.
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