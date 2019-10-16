Стало известно, сколько еще простоит транспортный переход

Гибель рабочего при строительстве Крымского моста породила массу слухов. Особенно возбудились прежние "владельцы" полуострова – украинцы, которые связали сентябрьское обрушение тоннеля с переносом запуска движения грузовых поездов по транспортному переходу и уже мысленно распрощались с самым длинным в Европе сооружением.

Между тем в России пресекли все домыслы. Почему долгожданное разрушение моста невозможно, объяснил грунтовед, инженер-геолог и действительный член РАН Юрий Осипов.

Он напомнил, что сдвиг срока запуска связан с важными археологическими находками, которые не могли обнаружить под мостом, где глубоко сидят сваи.

"Я думаю, что и карст под самим мостом тоже маловероятен, потому что там мощная толща илов, и в них забиты сваи. Развитие карстов и находки артефактов могут быть только на подъездных дорогах к мосту, где начали вскрывать грунты", – разъяснил эксперт "Царьграду".

Толстые слои илов и отсутствие известняков гарантируют стойкость опорам моста, отметил инженер. Там априори не может быть провалов. К тому же перед строительством Крымского моста проводились обстоятельные инженерно-геологические исследования.

"Если бы были провалы, то при инженерно-геологических изысканиях это было бы обнаружено", – заключил Осипов.

Напомним, Крымский мост открыт в мае 2018 года. Движение пассажирских поездов стартует уже в этом году, грузовых – летом 2020 г.