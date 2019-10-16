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В России раскрыли правду о разрушении Крымского моста после трагедии

Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Стало известно, сколько еще простоит транспортный переход

Гибель рабочего при строительстве Крымского моста породила массу слухов. Особенно возбудились прежние "владельцы" полуострова – украинцы, которые связали сентябрьское обрушение тоннеля с переносом запуска движения грузовых поездов по транспортному переходу и уже мысленно распрощались с самым длинным в Европе сооружением. 

Фото: most.life/multimedia

Между тем в России пресекли все домыслы. Почему долгожданное разрушение моста невозможно, объяснил грунтовед, инженер-геолог и действительный член РАН Юрий Осипов.

Фото: most.life/multimedia

Он напомнил, что сдвиг срока запуска связан с важными археологическими находками, которые не могли обнаружить под мостом, где глубоко сидят сваи.  

Фото: most.life/multimedia

"Я думаю, что и карст под самим мостом тоже маловероятен, потому что там мощная толща илов, и в них забиты сваи. Развитие карстов и находки артефактов могут быть только на подъездных дорогах к мосту, где начали вскрывать грунты", – разъяснил эксперт "Царьграду"

Фото: most.life/multimedia

Толстые слои илов и отсутствие известняков гарантируют стойкость опорам моста, отметил инженер. Там априори не может быть провалов. К тому же перед строительством Крымского моста проводились обстоятельные инженерно-геологические исследования. 

Фото: most.life/multimedia

"Если бы были провалы, то при инженерно-геологических изысканиях это было бы обнаружено", – заключил Осипов. 

Фото: most.life/multimedia

Напомним, Крымский мост открыт в мае 2018 года. Движение пассажирских поездов стартует уже в этом году, грузовых – летом 2020 г.

Ксения АНДРЕЕВА
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