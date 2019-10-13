Раскрыта истинная причина проблем с железнодорожной частью транспортного перехода

Сенсацию выдал одиозный эксперт, который регулярно веселит публику предсказаниями о судьбе Крымского моста.

Грузовое движение по железной дороге в Крым перенесли на лето 2020 года. Об этом стало известно ранее. Причина проста – такое решение власти приняли после важной археологической находки. Однако любители конспирологии, которые все не могут дождаться грандиозного краха Крымского моста, считают иначе.

По словам небезызвестного специалиста Юрия Медовара, запуск грузовых поездов сорвался из-за трагедии. Напомним, месяц назад СМИ сообщили о несчастном случае – при строительстве Крымского моста произошло обрушение тоннеля, в результате погиб рабочий.

"При чем здесь раскопки, которые они только сейчас выявили? Когда проектируется трасса, происходят изыскания, при которых выискивают все артефакты, городища и прочее. На самом деле причина другая: какое-то время назад пришло сообщение, что обвалился тоннель со стороны Керчи и погиб рабочий",

– авторитетно заявил Медовар в беседе с радио "Свобода", назвав новости о раскопках "отмазкой".

Он не преминул напомнить, что в Крыму образуется много карстов из-за обилия карбонатных пород на полуострове. Проще говоря, в растворимых водой горных породах возникают пустоты – как на поверхности, так и в глубине. Из-за этого грунт проседает, как не раз утверждал Медовар, что неизбежно приведет к разрушению Крымского моста. Так, ранее он предупредил, что пробный запуск поездов приблизил конец транспортного перехода через Керченский пролив.