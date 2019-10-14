Берлину напомнили о нарушениях Германии

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила приглашение в Крым.

После ее слов о незаконном возвращении Крыма россияне поставили на место преемницу Меркель, а крымский парламентарий и глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель позвал ее в гости, дабы убедиться в ложности своих представлений. Он также напомнил, что Германия объединилась без референдума, но Европа не обратила на это внимание.

"Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений. Уверен, что визит в Крым позволит ей убедиться в ошибочности своих выводов", – констатировал Гемпель, передает РИА "Новости".



Он отметил, что на принадлежность Крыма не повлияют ни санкции, ни заявления западных чиновников. Между тем россияне сочли приглашение лишним (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Зачем?! Она и так же все знает даже без посещения Крыма: разруха, голод, военные с пулеметами на каждом углу", – иронично заметил читатель агентства, сделав акцент на многократных заверениях Запада о том, что в российском Крыму жить невозможно. При этом те, кто приезжает на полуостров, рушат данные представления.

Накануне занявшая партийное кресло Меркель Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Берлин и Москва должны жить в мире, однако первый не может закрыть глаза на события марта 2014 года. По мнению ФРГ, РФ нарушила международное право.

"Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть", – констатировала преемница фрау канцлера.

Россияне не смогли оставить данное высказывание без комментариев. Они посоветовали Крамп-Карренбауэр "подучить историю" и поинтересовались, почему Германия так рьяно принялась защищать Украину.

"Если рассуждать объективно, то где Германия и где Крым? Какие между этими двумя регионами взаимоотношения? Да никаких. Однако... По сути, эта самая "приемница" продолжает обсасывать тему навязанную Германии США", "Пусть Америка вернет Мексике Техас. Слабо?", "Я смотрю мнение людей уже никого не интересует – именно народ, проживающий в Крыму захотел в Россию. А что касается Путина, то он всего лишь выполнил просьбу крымчан и помог им вернуться в Россию. Кстати, Аннегрет может остаться при своём мнении, этот мнение для России и Крыма ничего не значит. Крым всегда был и будет территорией России", "Политики Германии, да и в целом, кто считают нарушением международного права возвращения Крыма в Россию, ссылаются на единственные обстоятельства – на присутствие спецназа России в Крыму во время референдума. Им не важно, что не было произведено ни одного выстрела с их стороны. Именно поэтому не было и провокаций", "Их там что, клонируют? Фрау 1.0, Фрау 1.1 и тд.", – заступились читатели RT.

Референдум в Крыму прошел весной 2014 года, напоминает "Комсомольская правда". Жители полуострова практически единогласно решили получить российское гражданство.