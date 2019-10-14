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Украинская диаспора доказала принадлежность Крыма России

Назван признак конца изоляции Крыма
Фото: www.globallookpress.com
На то, что полуостров признали за РФ, указывает важная особенность

Крым открыт для всего мира, и зарубежные гости этим охотно пользуются.

Присутствие на полуострове визитеров, в том числе из Европы, является свидетельством того, что РК воспринимается как российская территория, полагает представитель делегации украинской диаспоры Андрей Геращенко. Признать данный факт всему мировому сообществу, уточнил он, мешает давление со стороны. 

"Учащающиеся визиты делегаций с западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась", – заявил Геращенко, выразив надежду, что данная тенденция продолжится, передает РИА "Новости".  

Накануне в Крым прибыли 15 человек из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии. В составе группы есть делегаты от самопровозглашенных республик Донбасса. 

В то же время представитель Варшавы Андрей Романчук напомнил об исторической связи РФ и Крыма и подчеркнул, что минимум половина поляков считают полуостров российским. 

"Для нас Крым был всегда и есть русский", – заключил гость.  

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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