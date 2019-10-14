Москва не намерена ни с кем вести переговоров на тему принадлежности полуострова

Российские власти не собираются с кем бы то ни было обсуждать статус Крыма, в том числе в нормандском формате. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи", – цитирует РИА "Новости" представителя Кремля.

Он напомнил, что "этот вопрос был закрыт в свое время".

"Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", – подчеркнул Песков.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский, выступая 11 октября в Одессе на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, сказал, что Киев никогда не забудет о Крыме. По его словам, возвращение полуострова "станет нашим следующим вызовом".

А еще ранее, пишет URA.RU, на своей большой пресс-конференции 10 октября глава государства отверг возможность "вернуть" неподконтрольные украинским властям территории военным путем и предложил вынести крымский вопрос в повестку переговоров "нормандской четверки".

