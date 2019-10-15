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В Крыму эвакуировали туристов

После ЧП в Крыму эвакуировали туристов
Фото: www.globallookpress.com
Спасательные отряды работали в горах полуострова

Две туристки пропали в Долине Привидений в Крыму. К счастью, при себе у них имелись мобильные телефону, и сбившихся с маршрута женщин смогли отыскать спасатели.

К тому моменту стало известно, что заблудившиеся находятся в опасности, так как вышли на скалистый участок. Оперативно в горы последовали специалисты. На месте выяснилось, что одна туристка забрела в труднодоступное место, рассказали в пресс-службе МЧС по региону. 

"В медицинской помощи она не нуждалась. Используя альпинистское снаряжение, специалисты благополучно эвакуировали пострадавшую из опасной местности", – пояснил  министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

А вот ее спутница решила наверху отыскать тропу. При этом сначала связаться с женщиной было невозможно. Но потом, к счастью, она объявилась, сообщив, что "поднялась к вершине горы и в помощи не нуждается".

При этом накануне в аналогичную ситуацию попали еще 2 человека. Они заблудились в районе пещерного города "Мангуп – Кале" Бахчисарайского района. Всего же на поиски в горы и леса сотрудники МЧС отправлялись более 150 раз и спасли жизни 260 туристам, в том числе 17 детям. 

Ксения АНДРЕЕВА
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