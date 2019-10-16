Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Прибывших в Крым россиян ждет тюрьма

Прибывших в Крым россиян ждет тюрьма
Фото: www.globallookpress.com
Москва, уверены в Киеве, пытается изменить демографическую карту полуострова

Крым является российским регионом более пяти лет. За это время на полуострове обосновались более 140 тысяч граждан РФ, подсчитали украинцы с формулировкой, что их "переселили". 

Таким образом, пояснил чиновник, на бумагах в Незалежной числящийся как постпред президента в республике, Антон Кориневич, Москва пытается "заместить" местных жителей россиянами, чтобы изменить демографическую карту Крыма. 

"Чтобы там было больше людей, поддерживающих власть", – заявил он украинскому телеканалу UATV.

При этом Кориневич ничего не сказал об участи "замещенных" крымчан, права которых ни коим образом не ущемлены. А вот вновь прибывших на полуостров ждет наказание, уточнил украинец. По его словам, их могут привлечь к уголовной отвественности. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей