Москва, уверены в Киеве, пытается изменить демографическую карту полуострова

Крым является российским регионом более пяти лет. За это время на полуострове обосновались более 140 тысяч граждан РФ, подсчитали украинцы с формулировкой, что их "переселили".

Таким образом, пояснил чиновник, на бумагах в Незалежной числящийся как постпред президента в республике, Антон Кориневич, Москва пытается "заместить" местных жителей россиянами, чтобы изменить демографическую карту Крыма.

"Чтобы там было больше людей, поддерживающих власть", – заявил он украинскому телеканалу UATV.

При этом Кориневич ничего не сказал об участи "замещенных" крымчан, права которых ни коим образом не ущемлены. А вот вновь прибывших на полуостров ждет наказание, уточнил украинец. По его словам, их могут привлечь к уголовной отвественности.