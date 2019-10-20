В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Украинцы продолжают устрашать россиян о якобы непрочности Крымского моста. Специалист Юрий Медовар, который неоднократно заявлял об опасности сооружения, на этот раз раскрыл возможную причину обрушения моста.

По его словам, строение через Керченский пролив обречено.

"На месте нормальных людей я бы по этому мосту не ездил, он обречен. Зачем рисковать своим здоровьем и свое жизнью? Мои друзья знают, на чем он стоит, и они не катаются",

– цитирует Медовара портал "Обозреватель".

Он отметил, что опоры моста стоят на глине и из-за неожиданного грязевого вулкана сооружение может рухнуть.

Ранее Медовар заявил, что в Крыму образуется много карстов из-за обилия карбонатных пород на полуострове. Проще говоря, в растворимых водой горных породах возникают пустоты – как на поверхности, так и в глубине, что приведет к разрушению.