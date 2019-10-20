Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Серьезная угроза": самолет США отрепетировал сброс атомной бомбы на Крым

Фото: Zuma\TASS
Американцы устроили большую провокацию

Недалеко от побережья Крыма заметили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, который потренировал бомбовый удар и улетел.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что появление этого самолета – "нехорошее событие".

"Они не просто играют мускулами, а демонстрируют нечто, что можно расценить как серьезную угрозу. Это вызов России, это продолжение заявлений о необходимости усиления своего влияния в Черноморском регионе",

цитирует его РИА "Новости".

Цеков подчеркнул, что Крым надежно защищен комплексами С-400 от подобных провокаций. При этом он уверен, что американцы не предпримут никаких серьезных действий.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей