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Недалеко от побережья Крыма заметили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, который потренировал бомбовый удар и улетел.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что появление этого самолета – "нехорошее событие".
"Они не просто играют мускулами, а демонстрируют нечто, что можно расценить как серьезную угрозу. Это вызов России, это продолжение заявлений о необходимости усиления своего влияния в Черноморском регионе",
– цитирует его РИА "Новости".
Цеков подчеркнул, что Крым надежно защищен комплексами С-400 от подобных провокаций. При этом он уверен, что американцы не предпримут никаких серьезных действий.
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