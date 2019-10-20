Американцы устроили большую провокацию

Недалеко от побережья Крыма заметили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, который потренировал бомбовый удар и улетел.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что появление этого самолета – "нехорошее событие".

"Они не просто играют мускулами, а демонстрируют нечто, что можно расценить как серьезную угрозу. Это вызов России, это продолжение заявлений о необходимости усиления своего влияния в Черноморском регионе",

– цитирует его РИА "Новости".

Цеков подчеркнул, что Крым надежно защищен комплексами С-400 от подобных провокаций. При этом он уверен, что американцы не предпримут никаких серьезных действий.