У местных властей появились другие приоритеты

Строительство моста через Севастопольскую бухту и прокладка автодорожных подходов к переправе отложены как минимум на три года. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, данный проект слишком дорогой, чтобы думать о нем сейчас, когда у города есть масса других проблем.

"Был проведен технологический ценовой аудит. По его результатам, предварительная оценка стоимости такого проекта, как мост – 40 млрд рублей, а Гераклейской рокады – подхода к мосту – 30 млрд рублей", - приводит РИА "Новости" данные Развозжаева.

Глава Севастополя считает, что в первую очередь нужно сделать то, что "горит". Да и вообще, неплохо бы спросить горожан, насколько этот мост им нужен. Если севастопольцы подтвердят, что переправа необходима, начнется ее проектирование. Так что в любом случае до строительства пройдет немало времени:

"Это не перспектива ближайших трех лет. Все-таки это достаточно далекий горизонт планирования. Нужно сейчас довести до ума все, что мы начали, или то, что не смогли начать, а потом входить в новые проекты", – пояснил градоначальник.

Напомним, проект четырехполосного мостового перехода длиной 1 км через Севастопольскую бухту продвигал прежний губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. На обсуждение общественности проект не выносили.