Преступника перехватили перед въездом на переправу

В Крыму задержали наркодилера. Им оказался житель Армянска 1976 года рождения. Мужчина пытался вывезти с полуострова крупную партию марихуаны в багажнике личного автомобиля.

"В ходе осмотра транспортного средства в оборудованном под его днищем тайнике обнаружено 12 полиэтиленовых пакетов с наркотическим средством каннабис общей массой порядка 10 кг", – передает "Крыминформ" со ссылкой на местное управление ФСБ.

Перевозчик был задержан. По его словам, он планировал продать наркотик на материковой части России. Сейчас следователи пытаются выявить других лиц, причастных к преступлению.