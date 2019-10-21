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Опасный груз задержали у Крымского моста

Опасный груз задержали у Крымского моста
Фото: most.life
Преступника перехватили перед въездом на переправу

В Крыму задержали наркодилера. Им оказался житель Армянска 1976 года рождения. Мужчина пытался вывезти с полуострова крупную партию марихуаны в багажнике личного автомобиля.

"В ходе осмотра транспортного средства в оборудованном под его днищем тайнике обнаружено 12 полиэтиленовых пакетов с наркотическим средством каннабис общей массой порядка 10 кг", – передает "Крыминформ" со ссылкой на местное управление ФСБ.

Перевозчик был задержан. По его словам, он планировал продать наркотик на материковой части России. Сейчас следователи пытаются выявить других лиц, причастных к преступлению.

Фоторепортаж
У Крымского моста засекли беспилотники
Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru
Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru
Николай ВИКТОРОВ
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