ВВС США признали, что репетировали сброс термоядерных бомб на полуостров

Американцы подтвердили тренировочные полеты, совершенные стратегическими бомбардировщиками B-52H, над акваторией Черного моря. Полет продолжался 12 часов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на командование ВВС США в Европе. В тренировке приняли участие военные Грузии, Украины и Румынии, говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.

При этом информагентство отмечает: западные авиаресурсы ранее уточнили, что бомбардировщики подлетали к Крыму. Речь идет, по данным "Интерфакса", о вылазке, совершенной в понедельник, 21 октября. Однако ряд СМИ, в том числе РИА Новости, со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar, пишет, что информация касается полета 19 октября, когда один из B-52, способных нести ядерное оружие, отрепетировал бомбардировку Крыма.

"то есть открыто бомбят (хоть и учебно) Крым а сами когда на мультиках увидели калифорнию то наделали в штанишки?! п.с. хохловышиванки (НЕ) ваш крым разбомбили ваши кураторы так что его нет забудьте про него", "Ну это операция шизоида... Во первых бомбить в Крыму не чего, ну нет там той промышленной инфраструктуры, которую нужно бомбить ради "победы". Во вторых военные объекты которые необходимо для НАТО уничтожить, защищены настолько что средства доставки будет уничтожено далеко от Крыма. Симитировали они!."

– пишут пользователи.

Ранее Москва отмечала, что вылазки американских бомбардировщиков к российским границам лишь накаляют обстановку, напоминает "Царьград".