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Москва запустит поезда из Крыма на Украину

Путин запустит поезда из Крыма на Украину
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКрымский мост испытывают на прочность
Начало движения тормозят в Киеве

Россия готова возобновить железнодорожное сообщение Крыма с Украиной хоть сегодня. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в среду, 23 октября.

По его словам, крымской администрации нужна лишь отмашка президента страны Владимира Путина, чтобы пустить поезда на Украину.

"Крым готов на 100%, у нас же пути не разобраны. Если будет воля нашего президента, а президент все, что на благо Крыма, поддержит, то, конечно, железнодорожное сообщение будет. Мы за", – цитирует РИА ФАН Аксенова.

В Крыму уверены, что поезда в этом направлении будут весьма востребованы. В частности, украинским туристам будет гораздо удобнее добираться до курортов полуострова по железной дороге, а не на перекладных, как сейчас.

Ранее граждане Украины обратились к своему президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть поезда в Крым. Впрочем, даже если глава государства согласится, у Киева есть проверенный способ, как отвадить украинцев от поездок в Россию по железной дороге.

Николай ВИКТОРОВ
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