Крымский мост испытывают на прочность

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Строительство Крымского моста сопровождается контролем качества работ, материалов и конструкций. Это многоэтапный процесс, предваряющий различные испытания, которые пройдут в конце года перед запуском поездов.
"Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов – это атмосферное давление, температура и влажность воздуха, ветровые, волновые и другие нагрузки. Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени",
– рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова на сайте информационного центра "Крымский мост".
На участках, где проводится проверка, работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн. Такие испытания позволят проверить прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках и сравнить их с проектными данными, сообщает "Комсомольская правда".
На борту – 33 человека
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