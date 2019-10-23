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Крымский мост испытывают на прочность

Крымский мост испытывают на прочность
Фото: most.life
Проверка проводится двухтонными ж/д составами

Строительство Крымского моста сопровождается контролем качества работ, материалов и конструкций. Это многоэтапный процесс, предваряющий различные испытания, которые пройдут в конце года перед запуском поездов.

"Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов – это атмосферное давление, температура и влажность воздуха, ветровые, волновые и другие нагрузки. Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени",

рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова на сайте информационного центра "Крымский мост".

На участках, где проводится проверка, работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн. Такие испытания позволят проверить прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках и сравнить их с проектными данными, сообщает "Комсомольская правда".

Карина СИРАЗОВА
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