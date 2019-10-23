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Тренировочный полет стратегических бомбардировщиков США над Черным морем и имитацию бомбардировки у границ полуострова Россия назвала провокацией.
"Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России",
– сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель РИА "Новости".. По его словам, Вооруженные силы России своевременно отреагируют в случае необходимости, и безопасность крымского региона обеспечена на высшем уровне.
"В ответ можно было бы "сымитировать" пуск ракеты из "Бука", "Сетку бы на него накинули. Пускай распутывают свои бомболюки вместе с бомбой, если приземлиться получится",
– прокомментировали новость пользователи.
Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что 19 октября стратегические бомбардировщики B-52H совершили тренировочный полет над Черным морем. Российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод на расстоянии около 70 километров.
На борту – 33 человека
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