Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Тренировочный полет стратегических бомбардировщиков США над Черным морем и имитацию бомбардировки у границ полуострова Россия назвала провокацией.

"Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укрепления армии и флота России",

– сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель РИА "Новости".. По его словам, Вооруженные силы России своевременно отреагируют в случае необходимости, и безопасность крымского региона обеспечена на высшем уровне.

"В ответ можно было бы "сымитировать" пуск ракеты из "Бука", "Сетку бы на него накинули. Пускай распутывают свои бомболюки вместе с бомбой, если приземлиться получится",

– прокомментировали новость пользователи.

Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что 19 октября стратегические бомбардировщики B-52H совершили тренировочный полет над Черным морем. Российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод на расстоянии около 70 километров.