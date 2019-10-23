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Профессор из США назвал российский Крым "чудесным местом"

Фото: pixabay.com
Американский историк после поездки на полуостров намерен о ней рассказать своим студентам

Профессор исторического факультета Вестминстерского колледжа гуманитарных наук, главред научного журнала Canadian – American Slavic Studies Рассел Мартин заявил, что Крым – это удивительное место, которое должны посетить миллионы туристов и любителей истории. Об этом ученый рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Симферополе. Соответствующее видео обнародовало РИА "Новости".

По его словам, он не увидел на полуострове скопления военных или полицейских, кем принято на Западе запугивать обывателей, когда речь идет о нашей Республике.

"Я позвонил жене вчера вечером. Оаи спросила: "Ну как там, в Крыму? Нравится? Есть много милиции, есть солдаты в каждом углу?". Я ответил: "Нет". На самом деле здесь очень приятно быть. Воздух, я даже не могу описать, какой воздух с моря идет. Просто чудесное место. Я думаю, что здесь должно быть много туристов в будущем, после того, как все успокоится. Надеюсь, что будет так", – сказал Мартин.

Также американский историк отметил, что перед поездкой в Крым не думал о возможных санкциях со стороны властей США за посещение полуострова, поскольку в этом не видит "ничего плохого".

"Я люблю Россию, я люблю свою страну, и даже не думал об этом. Что же касается моей карьеры, то во время конференции я познакомился со многими коллегами, с которыми у меня будет даже возможность поработать", – сказал он.

Ученый добавил, что "было бы хорошо, если бы студенты смогли сами" приехать в Крым и собственными глазами увидеть "то, что здесь есть". "Но, конечно, мы детально обсудим мой визит на наших занятиях", – подчеркнул Мартин.

Профессор из США посетил полуостров по приглашению наследника главы Российского Императорского Дома великого князя Георгия Романова для участия в международной конференции "Крым в судьбе Династии Романовых. Начало и конец Царствования Императора Николая II", которая прошла в Ялте.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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