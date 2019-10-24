Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Дно плывет": Крымский мост устанут ремонтировать

Фото: most.life/multimedia
Транспортный переход через Керченский пролив станет "золотым" из-за предстоящих вложений в его бесконечную починку

Прошедший накануне тестовый запуск железнодорожных составов заставил провокаторов захлебываться ядом. Одиозный блогер RoksolanaToday&Крым25%, пристально следящий за Крымским мостом, опубликовал свежие фото, ехидно прокомментировав движение поездов. "Пока не упал", – замерев в сладком ожидании, пишет "эксперт" по мостостроению.

В комментариях к специалисту и по совместительству предсказателю, не раз предрекавшему мосту обрушение, присоединились сочувствующие. Кое-кто заявил, что мост в скором времени станет "золотым" и даже "алмазным" из-за якобы промахов при строительстве.

"Он пока и не упадет...это по обслуживанию будет как золотой мост под Ялтой который ремонтировали каждый год..и этот через несколько лет будет алмазный ,столько денег вбухают на поддержания ...дно все таки плывет",

– авторитетно написал один из пользователей (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Ранее псевдоэксперты заявили, что запуск поездов по Крымскому мосту сорвался из-за обрушения.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"С утра до вечера": Путин готовит себе преемника

Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей