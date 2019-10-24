Транспортный переход через Керченский пролив станет "золотым" из-за предстоящих вложений в его бесконечную починку

Прошедший накануне тестовый запуск железнодорожных составов заставил провокаторов захлебываться ядом. Одиозный блогер RoksolanaToday&Крым25%, пристально следящий за Крымским мостом, опубликовал свежие фото, ехидно прокомментировав движение поездов. "Пока не упал", – замерев в сладком ожидании, пишет "эксперт" по мостостроению.

В комментариях к специалисту и по совместительству предсказателю, не раз предрекавшему мосту обрушение, присоединились сочувствующие. Кое-кто заявил, что мост в скором времени станет "золотым" и даже "алмазным" из-за якобы промахов при строительстве.

"Он пока и не упадет...это по обслуживанию будет как золотой мост под Ялтой который ремонтировали каждый год..и этот через несколько лет будет алмазный ,столько денег вбухают на поддержания ...дно все таки плывет",

– авторитетно написал один из пользователей (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Два состава последовали в направлении Керчи,а затем на пошли в направлении Тамани

Пока не упал pic.twitter.com/F9cMcO7vAM — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 октября 2019 г.

Ранее псевдоэксперты заявили, что запуск поездов по Крымскому мосту сорвался из-за обрушения.