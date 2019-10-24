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Авария в Крыму: военный грузовик влетел в троллейбус

Поврежденный транспорт восстановить не удастся

Военный грузовик "Урал" и троллейбус столкнулись сегодня на улице Льва Толстого в Севастополе.

Грузовик выезжал со второстепенной дороги и налетел на троллейбус, который шёл по главной дороге. Резко затормозить не удалось из-за тяжести обоих транспортных средств. В результате ДТП троллейбус получил небольшие повреждения – у него разбита фара и вмятина на корпусе.

"Восстановлению подлежит. У нас есть машиноремонтные мастерские, предприятие способно полностью разобрать и собрать троллейбус, включая кузовные работы", – цитирует издание "Новый Севастополь" сообщение пресс-службы ГУП "Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподёрова".

В результате ДТП никто не пострадал, по факту происшествия проводится проверка.

Карина СИРАЗОВА
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