Су-30СМ разнесли "командный пункт" в Крыму

На полуострове бомбардировки идут в режиме нон-стоп

Российские "Фланкеры" Су-27, Су-30СМ, а также бомбардировщики Су-24М уничтожили командный пункт условного противника в Крыму.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, самолет-разведчик обнаружил цель, на которую самолеты сбросили в общей сложности 12 бомб.

Затем истребители и бомбардировщики отработали сложный пилотаж, имитируя уход от средств ПВО условного противника. В реальных боевых действиях пилотам пришлось бы столкнуться с зенитным огнем.

Телеканал "360" напоминает, что в учениях были задействованы самолеты из состава Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.