Аксенов советует властям Незалежной прекратить паразитировать на теме принадлежности полуострова

Украина на возможных переговорах по Крыму может только признать его российский статус. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов, комментируя вчерашнее высказывание спикера МИД Незалежной Екатерины Зеленко о том, то Киев готов в любом формате обсуждать "возвращение" полуострова под свою юрисдикцию.

"Речь может идти только о переговорах по признанию Украиной российского статуса Крыма. Все остальное – домыслы и спекуляции. Никаких перспектив возврата Крыма в состав Украины нет и не будет", – написал Аксенов в Facebook в пятницу, 25 октября.

Он напомнил, что крымчане уже сделали свой окончательный выбор на референдуме в 2014 г., и президент РФ Владимир Путин на этом "поставил точку".

Аксенов полагает, что такие заявления со стороны Киева происходят под давлением из-за рубежа, поскольку "украинская власть несамостоятельна". По его мнению, чем раньше соседи "поймут и признают, что Крым российский навсегда, тем быстрее наладятся отношения между нашими странами".

"Поезд ушел, и пора украинским политикам прекратить паразитирование на этой теме", – резюмировал Аксенов.



Также накануне пани Зеленко ответил еще и член Совфеда, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Он предложил украинским властям прекратить "морочить голову" народу Незалежной и начать вести с ним диалог о признании Крыма российским, пишет РБК.

