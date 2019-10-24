Киев ищет форматы для обсуждения статуса российского полуострова

Украинские власти уже готовы к проведению переговоров о "возвращении" Крыма под юрисдикцию Киева. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

"Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", – цитирует "Интерфакс-Украина" пани Зеленко.

По ее словам, данные переговоры должны стать дополнением к тем, что проходят в рамках "нормандского формата".

"В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму", – подчеркнула спикер, назвав признание данных территорий российскими "очередной грязной манипуляцией Кремля".

В комментариях на эту новость с берегов Днепра на RT пользователи активно призвали пани Зеленко "смотаться в Крым на выходные" и поговорить на данную тему с местными таксистами (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Так Крым уже вернули, ещё в 2014. Теперь Украина должна вернуть Одессу", "Пять лет назад Россия сказала вопрос крыма закрыт !!! спустя 5 лет украина готова к переговорам (а еще говорят что эстонцы ...) !!!", "Девушка, смотайтесь в Крым на выходные и поговорите с таксистами. Вам все наглядно по-русски объяснят. Если Вы,конечно русский язык не забыли...", "Можно бесконечно смотреть на то как горит огонь, как течёт вода и как Украина возвращает Крым..."



