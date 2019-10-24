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Зеленский заврался на пресс-марафоне

Зеленского уличили во лжи по
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев обвинил ПАСЕ в потакании российской "агрессии"
Бывший комик мало информирован по теме новой российской трубы и по ценам на газ в Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно манипулировал фактами и недостоверно преподносил информацию на пресс-марафоне в Kiev Food Market, который прошел 10 октября. Спустя две недели украинское издание "Лига.net" разобрало многочасовое общение главы государства с журналистами и вычленило из его заявлений неточности.

Так, пан Зеленский утверждал, что Вашингтон ввел санкции против "Северного потока-2". На самом деле экономические рестрикции одобрили лишь в комитете американского сената.

Также лидер нации уверял, что Дания поддержала Незалежную в вопросе строительства российского газопровода. Однако Копенгаген никакой такой поддержки Киеву не высказывал, датские власти пока молчат насчет утверждения окончательного маршрута "СП-2".

Помимо этого, шестой президент Украины заявил, что около 90% граждан страны хотят закончить войну в Донбассе. Но журналисты не нашли соцопрос, который бы подтверждал эти цифры.

Еще Владимир Александрович сообщил, что с приходом новой власти снизились цены на газ, а соборная стала привлекательной для мигрантов. Меж тем, отмечает издание, цены уменьшались еще во время руководства кабмином Владимиром Гройсманом, а миграционное сальдо росло последние два года. Также в статье указывается, что пан Зеленский перепутал сумму финансирования СНБО.

Помнится, сразу же или в ходе пресс-марафона пятый президент страны Петр Порошенко раскритиковал экс-комика. Он обратил внимание на тот факт, что он слишком много говорил о своем предшественнике, вместо того, чтобы уже начать брать "ответственность на себя".

Ну, а мы добавим, что Владимир Александрович в последнее время слишком часто путается в деталях "формулы Штайнмайера" и в условиях проведения саммита "нормандской четверки".

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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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