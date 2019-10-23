Зеленский встретился с автором "формулы Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером урегулирование в Донбассе. Лидеры встретились в Японии, куда прибыли на интронизацию императора Нарухито. Первым делом Зеленский поблагодарил Штайнмайера за внимание к украинским проблемам, ведь именно нынешний президент ФРГ предложил последовательность шагов, необходимых для возвращения Донбасса под власть Киева.

"Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе", - цитирует пресс-служба президента Украины.

Правда, офис Зеленского решил "формулу Штайнмайера" доработать: без согласования сторон объявил, что разведению военных сил от линии разграничения должно предшествовать недельное перемирие. В результате разведение срывается, соответственно, процесс не движется. И с предоставлением региону особого статуса Киев мудрит – теперь там решили написать об этом новый закон. Пока внесут в Раду, пока обсудят, тоже до выполнения Минских соглашений еще не скоро дойдет. "Повис" и закон об амнистии.

Но это, в понимании Зеленского, мелочи. По его словам, Киев выполнил свою часть обязательств и теперь ждет проведения "нормандского саммита":

"Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", – цитирует Зеленского RT.

Ранее в Кремле сообщили, что дата встречи глав Украины, России, Франции и Германии пока не определена, поскольку "запросы" Незалежной все время меняются.