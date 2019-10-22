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План немцев остановит войну в Донбассе

План немцев остановит войну в Донбассе
Хайко Маас. Фото: www.globallookpress.com
В Берлине рассказали, что мешает сторонам погасить конфликт

Мир между Украиной и неподконтрольным Киеву территориям восторжествует только при одном условии, полагает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он назвал одно важное обстоятельство, которое мешает достичь договоренностей сторонам. 

По словам главы внешнеполитического ведомства, воплотить в жизнь как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" поможет лишь разведение войск. При этом высокопоставленный дипломат отметил, что Берлин с Парижем настаивают на встрече "нормандской четверки", которая сдвинет ситуацию с мертвой точки, передает пресс-служба МИД ФРГ. 

Сегодня, 22 октября, в Кремле, глядя правде в глаза, разрушили надежды на "нормандский саммит" в ближайшее время. Данный формат возник летом 2014 года, когда главы четырех стран: России, Украины, Франции и Германии, – впервые заговорили о вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. 

Ксения АНДРЕЕВА
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