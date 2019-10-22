Новый закон об особом статусе региона откладывает урегулирование на неопределенный срок

Будущее Донбасса остается неясным. Это признал замглавы МИД России Андрей Руденко. Он напомнил, что, согласившись на "формулу Штайнмайера", Киев дал обязательство прописать в своем законодательстве шаги по предоставлению ЛНР и ДНР особого статуса на постоянной основе. Однако срок действия самого закона "Об особом порядке местного самоуправления" скоро заканчивается.

"В Киеве начались разговоры о разработке нового закона по этому вопросу. Таким образом, ясности относительно дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса пока нет", – сказал Руденко РИА "Новости".

Несмотря на это, в Москве надеются, что Киев будет честно выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию, в частности по отведению вооруженных формирований от линии разграничения, не выдумывая новых условий.

"С разведением у украинцев также возникли сложности. Неожиданно в день начала этого процесса они стали требовать соблюдения семидневного режима тишины, хотя при согласовании плана-графика отвода никто из них об этом ни словом не обмолвился", – указал дипломат.

При этом Киев сам создает препятствия для проведения саммита в нормандском формате. До окончания процесса разведения сил лидерам Украины, России, Германии и Франции встречаться просто преждевременно: "Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите", – настаивают в МИД РФ.

В Кремле также подтвердили, что сроков для проведения нормандского саммита пока нет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ситуации, когда "постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", вести подготовку к встрече на высшем уровне невозможно.