Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Будущее Донбасса остается неясным. Это признал замглавы МИД России Андрей Руденко. Он напомнил, что, согласившись на "формулу Штайнмайера", Киев дал обязательство прописать в своем законодательстве шаги по предоставлению ЛНР и ДНР особого статуса на постоянной основе. Однако срок действия самого закона "Об особом порядке местного самоуправления" скоро заканчивается.
"В Киеве начались разговоры о разработке нового закона по этому вопросу. Таким образом, ясности относительно дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса пока нет", – сказал Руденко РИА "Новости".
Несмотря на это, в Москве надеются, что Киев будет честно выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию, в частности по отведению вооруженных формирований от линии разграничения, не выдумывая новых условий.
"С разведением у украинцев также возникли сложности. Неожиданно в день начала этого процесса они стали требовать соблюдения семидневного режима тишины, хотя при согласовании плана-графика отвода никто из них об этом ни словом не обмолвился", – указал дипломат.
При этом Киев сам создает препятствия для проведения саммита в нормандском формате. До окончания процесса разведения сил лидерам Украины, России, Германии и Франции встречаться просто преждевременно: "Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите", – настаивают в МИД РФ.
В Кремле также подтвердили, что сроков для проведения нормандского саммита пока нет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ситуации, когда "постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", вести подготовку к встрече на высшем уровне невозможно.
На борту – 33 человека
В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения