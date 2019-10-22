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Украине поставили жесткие условия по газовому договору с Россией

Украине поставили жесткие условия по газовому договору с Россией
Фото: www.globallookpress.com
Или Незалежная отказывается от старых претензий, или остается без транзитных доходов

Заключение нового соглашения между Москвой и Киевом о поставках газа из РФ в ЕС через территорию Украины станет реальным только после того, как две национальные корпорации – "Газпром" и "Нафтогаз" – урегулируют все взаимные претензии. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Москва готова на мировую и предлагает пойти на эти условия и Киеву, однако украинская сторона затягивает с решением вопроса.

"Для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года, с тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине, важно, чтобы были урегулированы все спорные вопросы. Иначе будет достаточно сложно и трудно взаимодействовать", – приводит РИА "Новости" слова министра.

Действующий договор о транзитных услугах Украины заканчивается в конце 2019 года. На встрече в Брюсселе 19 сентября представители России, Незалежной и Евросоюза подтвердили, что все стороны заинтересованы в продлении соглашения. Условия еще предстоит определить. Очередная встреча трехсторонней группы на министерском уровне состоится 28 октября.

Ранее "Нафтогаз" подал в международный арбитраж иск, в котором требует от "Газпрома" компенсировать потерю транзитного дохода.

Николай ВИКТОРОВ
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