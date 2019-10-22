Незалежная близка к выполнению дюжины условий, поставленных Брюсселем

Украине нужно еще немного постараться, чтобы получить от Европейского союза деньги в качестве второго транша макрофинансовой помощи. Киевские власти сподобились выполнить 11 из 12 выставленных ЕС условий. Об этом сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

"По второму траншу Евросоюза у нас было 12 условий, из которых 11 полностью выполнены по состоянию на сейчас. У нас остается еще одно условие – это приведение правил нашего финмониторинга к европейской четвертой директиве", – цитирует УНИАН главного украинского финансиста.

Она подчеркнула, что необходимый законопроект уже разработан и сейчас активно обсуждается в профильных комитетах Верховной рады. По ее данным, парламент в ближайшее время сможет его принять. После одобрения документа депутатами путь к деньгам европейцев будет свободен, считает пани Маркарова.

Однако она уточнила, что для того чтобы начать выборку средств, необходимо находиться в программе Международного валютного фонда.

"Поэтому наши договоренности с МВФ тоже важны, и у нас еще есть открытая возможность до конца этого года получить этот второй транш", – констатировала министр.

Накануне первая замглавы Национального банка Незалежной Екатерина Рожкова заявила, что новая программа кредитования от МВФ включает в себя более глубокие и структурные реформы в ключевых секторах Украины, пишет Укринформ.

Напомним, в июне 2018 г. Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме €1 млрд. Первый транш поступил в Киев в декабре того же года на сумму €500 млн в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033-го.

Поколение, которому придется расплачиваться за эти долги, судя по всему, еще ходит в детсад. Главное, чтобы оно в массовом порядке не рвануло за границу, как это сейчас делают их предки.

