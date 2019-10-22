Бывшие и действующие американские чиновники пожаловались на слабохарактерного хозяина Белого дома

Лидер США Дональд Трамп в своем отношении к Украине оказался под влияние президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом во вторник, 22 октября, написало издание The Washington Post со ссылкой на неких "бывших и нынешних американских официальных лиц".

Как утверждают источники издания, в ходе разговоров с Трампом Путин и Орбан, а "также другие" позволяли себе уничижительные высказывания в адрес Украины "как безнадежно коррумпированной страны".

Так, во время телефонной беседы с Трампом, состоявшейся в мае 2019 г., президент РФ, якобы надеясь подорвать отношения между Киевом и Вашингтоном, "сделал то же, что и всегда": "он говорил что Украина – это просто логово коррупции", сказал экс-чиновник.

По мнению заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который на прошлой неделе давал показания за закрытыми дверями перед следователями по импичменту Палаты представителей США, Орбан и Путин повлияли на хозяина Овального кабинета в месяцы, предшествовавшие его телефонному звонку 25 июля президенту Незалежной Владимиру Зеленскому – разговору, который и вызвал жалобу информатора.

Однако собеседники The Washington Post подчеркнули, что, "хотя Путин и Орбан клеветали на Украину", решение Трампа искать компрометирующую информацию на бывшего вице-президента США Джо Байдена было больше обусловлено "собственными импульсами" лидера Штатов и теориями заговора в Киеве, которые поддерживает адвокат президента Рудольф Джулиани.

"Нет никаких доказательств того, что Путин говорил о Байдене или поддерживал необоснованные заявления Джулиани о том, что именно Украина, а не Россия, вмешалась в выборы 2016 года. Тем не менее, официальные лица заявили, что отношение к Украине как к пешке соответствует подходу Путина к бывшей советской республике", – говорится в статье.

Американская политика на протяжении многих лет "строилась вокруг сдерживания пагубного российского влияния" в Восточной Европе. Очевидная восприимчивость Трампа к аргументам, которые он слышит от Путина и Орбана, является "примером самого президента, находящегося под пагубным влиянием – управляемым им", пишет издание.

Чиновник и другие выступили на условиях анонимности, сославшись на деликатность внутренних дискуссий в Белом доме и продолжающееся расследование импичмента, резюмирует The Washington Post.

