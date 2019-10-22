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Зеленский привел Украину к репутационному краху

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Беглый российский журналист поставил правлению команды Зе неутешительный диагноз

Украина терпит репутационных крах на фоне руководства страной бывшим комиком Владимиром Зеленским. От последствий его правления Незалежная не сможет оправиться в ближайшие десять лет. С таким прогнозом и обличительной критикой в адрес украинского президента, его команды и партнеров по студии "Квартал 95" выступил журналист и блогер Аркадий Бабченко, давно сбежавший в неньку из России.

По его мнению, после Евромайдана во всех СМИ Украина "была страной, совершившей революцию достоинства, избравшей демократию и европейский путь развития, сопротивляющейся агрессору" и т.д. Однако с приходом к власти Зеленского, репутация соборной оказалась сильно подпорчена, считает Бабченко.

Как он полагает, на негативный образ Украины в масс-медиа и среди зарубежных политиков повлиял целый ряд факторов, а именно: слова Зеленского про то, что "прокурор стопроцентно его человек", покушение на экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в Британии и поджог ее дома под Киевом, заявления и действия днепропетровского олигарха Игоря Коломойского и выступление Национального хора им. Г.Г. Веревки в выпуске "Вечернего квартала" от 19 октября с песней, в которой высмеивается пожар в доме Гонтаревой. Гонорар, кстати, за выступление составил 30 тыс. гривен.

"Слово "Украина" в новостях он (потребитель) встречает теперь только с одной интонацией – о, что эти полоумные опять натворили", – написал пан Бабченко в Facebook.

По его словам, страна, в которой "национальный оркестр продается за 800 фунтов" – это не Европа, а Африка, "страна третьего мира наряду с Конго, Зимбабве, Мугабе и Ким Чен Ыном".

"Тот, кто говорит сейчас про репутационные потери, не прав. Это не репутационные потери. Это репутационный крах. Украина становится не токсичной. Украина становится посмешищем. Иметь дело с посмешищем не захочет никто. Ни при каких обстоятельствах", – утверждает участник постановки "убийства журналиста".

Пан Бабченко выразил мнение, что отныне никто не захочет помогать Киеву, так как это "третьесортная страна с африканским уровнем трэша".

Напомним, в ночь на 17 сентября 2019 г. неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома сбежавшей в 2018-ом в Лондон Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. В результате все сооружение выгорело. Ранее, 30 августа, в британской столице ее сбила машина. В украинских СМИ писали, что это могла быть месть Коломойского за приватизацию его Приватбанка.


В прошедшее воскресенье, 20 октября, студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой. Так, актер Евгений Кошевой вместе с артистами Национального заслуженного академического народного хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом", в припеве которой поется: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".

Сейчас на Украине из-за этой скандальной постановки все друг с другом переругались.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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